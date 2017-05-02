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ظهير الزمالك ينضم للتدريبات عقب إنهاء الكشف الطبي للتجنيد
محمد ناصف

ظهير الزمالك ينضم للتدريبات عقب إنهاء الكشف الطبي للتجنيد

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:46 م
محيط - أحمد عبد الخالق

انتهى محمد ناصف، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الكشف الطبي، صباح اليوم، بمنطقة التجنيد التابع لها لأداء الخدمة العسكرية.
ويتوجه ناصف، عصر اليوم، إلى ملعب بتروسبورت للمشاركة في التدريب الختامي بملعب اللقاء استعدادا لمباراة الإسماعيلي غدا في الدوري.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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