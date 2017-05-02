يدرس البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمصطفى فتحي في مركز صانع الألعاب بمباراة الفريق المقبله امام الإسماعيلي غدا.

ويفكر ايناسيو في الاعتماد على مصطفى على حساب صلاح ريكو الذي شارك في مباراة طنطا الأخيرة في الجولة 26 لمسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الاسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.