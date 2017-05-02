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ايناسيو يفكر في مفاجأة الإسماعيلي ببديل صلاح ريكو
ايناسيو - الزمالك

ايناسيو يفكر في مفاجأة الإسماعيلي ببديل صلاح ريكو

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:46 م
محيط - أحمد عبد الخالق

يدرس البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمصطفى فتحي في مركز صانع الألعاب بمباراة الفريق المقبله امام الإسماعيلي غدا.

ويفكر ايناسيو في الاعتماد على مصطفى على حساب صلاح ريكو الذي شارك في مباراة طنطا الأخيرة في الجولة 26 لمسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الاسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

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