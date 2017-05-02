"أبو جريشة": الإسماعيلي استعد جيدا لمواجهة الزمالكالثلاثاء، 2 مايو 2017 04:43 م
قال مدرب الإسماعيلي محمد محسن أبوجريشة إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الزمالك غدا /الأربعاء/ ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال أبوجريشة “إن اللاعبين على قدر كبير من المسئولية لمعرفتهم جيدا بأهمية هذه المباراة التي ينتظرها جميع متابعي الكرة المصرية، وهناك إصرار على الفوز لاستكمال مشوارهم في تحقيق النتائج الإيجابية.
وأضاف أن الفريق سوف يسعى لإيقاف مفاتيح لعب الزمالك المتماثلة في عدد كبير، مثل معروف يوسف وطارق حامد وشيكابالا ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي، ولكن هناك فرصة قوية لتحقيق لاعبيه الهدف المطلوب من المباراة.
وأوضح “أبوجريشة” أن الفوز على منافسه القادم سيكون بمثابة خطوة جيدة لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية بجدول المسابقة.
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