كشفت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة القليوبية عن خطة لتطوير وتوسعة وإحلال 11 مدرسة على مستوى قرى المحافظة وذلك لخدمة الطلاب والعملية التعليمية .

وقالت مدير الجودة بهيئة الأبنية التعليمية المهندسة أمل فوزي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن المدارس الجارى تطويرها هي “كفر عزب غنيم” رقم 1 ومدرسة “الرملة ب” رقم 1 ومدرسة “فاطمة الزهراء ب” و”ميت كنانة الريفية” و”جزيرة بلي” و”كوم الأطرون”و”كفر رمادة” ومدرسة “الشهيد حاتم سالم الغمراوي” بطنان و”الإمام محمد متولي الشعراوي” بنين ومدرسة جمال عبد الناصر .

وفي السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان استقرار أعمال امتحانات نهاية العام على مستوى الإدارات التعليمية، مضيفا انه تم عقد اجتماع مع مديري عموم الإدارات التعليمية وجميع وكلاء الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات .

وأشار إلى انه تم إعطاء توجيهات بضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية في كل كبيرة وصغيرة والعمل علي توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان والعمل علي حل أي مشكلة فورا وتكثيف المتابعة علي جميع اللجان لمتابعة الامتحانات .