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نائب بـ" النواب": مشروع قانون "تنظيم الأزهر" مخالف للدستور.. ووأعلنا دعمنا لـ"الطيب"
شيخ الاهر احمد الطيب

نائب بـ" النواب": مشروع قانون "تنظيم الأزهر" مخالف للدستور.. ووأعلنا دعمنا لـ"الطيب"

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:38 م
خاص: محيط

أعلن جمال عباس عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن رفضه لمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والذي تضمن تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر لست سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط.

وقال جمال عباس، إن البرلمان لم يوافق على مثل هذا القانون، مؤكدًا أن بنوده مُخالفة للدستور في “المادة7” من باب المقومات الاجتماعية وسحب صلاحيات شيخ الأزهر في تعيين هيئة كبار العلماء ومنحها لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الأزهر في الآونة الأخيرة يتعرض لحملة شرسة مُتمثلة في الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

كما أكد نائب المصريين الأحرار، على أن أغلب أعضاء المجلس أعلنوا رفضهم لهذا القانون من أجل دعم الأزهر الشريف وشيخه، إيمانًا منهم بالدور الكبير والملموس لشيخ الأزهر خلال الفترة الماضية من التصدي للفكر المُتطرف للجماعات الإرهابية.

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