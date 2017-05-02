صوتت منظمة اليونسكو بالموافقة على قرار ينص على عدم سيادة تل أبيب على مدينة القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل صحف.

وذكرت وسائل صحف فلسطينية، إن المنظمة صوتت بغالبية 22 صوتا مقابل 10 لصالح قرار اعتبار القدس مدينة محتلة.

وأكد مشروع القرار أن تل أبيب تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية.