الصراحة تؤدي إلى "رضا نفسي عميق"الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:32 م
كشف مجموعة من العلماء في جامعة كلية لندن (University College London) عن نتائج دراسة حول ميل الناس للصراحة أكثر من الخداع، وتوصلهم للسبب الذي بحث عنه الفلاسفة وخبراء علم النفس لقرون.
وتشير نتائج الدراسة التي نشرت في محلة “نيتشر” للعلوم العصبية، أن الصراحة تؤدي إلى رضا نفسي عميق أمكن قياسه عبر استخدام تركيبة معقدة من أجهزة الرنين المغناطيسي ومجسات إلكترونية.
وخلصت نتائج الدراسة، التي أجريت على أكثر من 50 شخصا لفترات طويلة، إلى أن الرضا النفسي العميق يكون أكبر في حال تحقيق إنجاز، خاصة ربح المال، دون إضرار بالآخرين.
وحدد العلماء منطقتين في الدماغ البشري يزيد فيهما النشاط في حال اتخاذ قرار بالخداع أو الصراحة، وكذلك منطقة أخرى تنشط حين يكون قرار الفرد متعلقا بحكم قيمي أو أخلاقي.
ومن خلال قياسات معقدة للنشاط العصبي في تلك المناطق من المخ في أوقات محددة ـ تتعلق بممارسات يعرف من يخضعون للدراسة أنها لن يكشف عنها لآخرين ـ خلص العلماء إلى أن المخ البشري يقدر تماما كيف أن الصراحة أكثر فائدة للصحة النفسية والعقلية.
ورغم قول العلماء إنهم تقريبا توصلوا إلى “سر الصراحة” وميل الناس لها، فإنهم وعدوا بمزيد من الدراسات لمعرفة ما يجري لتلك المناطق من المخ البشري لدى الأشخاص الذين يحترفون الكذب أو السلوك الإجتماعي غير الأخلاقي.
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة جميع المتهمين باستهداف رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك العصابات ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT