"الالتزام البيئي" باتحاد الصناعات يعرض خدمات فنية وتمويلية على 40 مصنعاالثلاثاء، 2 مايو 2017 04:30 م
عقد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً تعريفياً بمقر اتحاد الصناعات المصرية لـ 40 مصنعاً تابعاً لقطاع الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية والمعدنية والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة، لعرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقوم بها المكتب من أجل دعم المنشآت الصناعية.
وصرح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة الدكتور شريف الجبلي اليوم /الثلاثاء/ بأن الاجتماع يأتي في إطار مجهودات اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل تطوير ودعم القطاعات الصناعية المختلفة ومساعدة القطاع الصناعي في التطوير وتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئي وترشيد الطاقة، وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع جودة المنتج المصري، وذلك من خلال الدعم الفني والتمويلي للمنشآت الصناعية في مختلف القطاعات.
من جانبه، أشار مدير اتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال إلى أنه تم عرض الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الالتزام البيئي والتي يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، بما يحقق عائد بيئي ومادي نتيجة للوفورات في المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية في الإضاءة وتسخين المياه والتبريد في القطاعات الصناعية المختلفة.
من ناحية أخرى، يقدم مكتب الالتزام البيئي قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلي أوالبنوك المشاركة.
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