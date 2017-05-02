ارتفاع نسبة سوء التغذية الحاد بين الأطفال بالصومالالثلاثاء، 2 مايو 2017 04:28 م
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنها عالجت أكثر من 56 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في الصومال حتى الآن هذا العام بزيادة قدرها نحو 90 بالمائة عن العام الماضي.
وقالت المتحدثة باسم يونيسف، ماريكسى ميركادو، الثلاثاء إن المنظمة ليس لديها تقديرات بشأن عدد القتلى المحتمل حيث يواجه البلد الواقع في القرن الأفريقي موجة جفاف على نطاق واسع.
وأشارت يونيسيف إلى “الخطر الثلاثي المتمثل في الجفاف والمرض والتشريد” الذي يواجه الأطفال في الصومال.
وقد شرد الجفاف منذ نوفمبر حوالي 615 ألف صومالي، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وذكرت الأمم المتحدة أن حوالى 20 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في كل من الصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن في اكبر أزمة إنسانية منذ تأسيس المنظمة الدولية في العام 1945.
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