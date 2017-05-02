قال مهاجم فريق موناكو لكرة القدم، الكولومبي “راداميل فالكاو” إن فريق يوفنتوس الإيطالي الذي سيواجهه فريقه غدا /الأربعاء/ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، يتميز بالتكتل الدفاعي الكبير، ولكنه يرى أن كل شيء ممكن.

وأضاف “فالكاو” - في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم الثلاثاء - أن اليوفي، فريق متوازن ومن الصعب اختراق تكتله الدفاعي، مذكرا بأن برشلونة بنجومه ميسي و سواريز ونيمار، لم ينجح في تسجيل أي هدف في مرمى “السيدة العجوز” خلال ربع نهائي التشامبيونز ليج.

ولكن “فالكاو” الذي يلعب في دوري الأبطال الأوروبي للمرة الثانية بعد تلك التي خاضها مع بورتو موسم 2009-2010، أبرز أيضا أن هجوم موناكو جيد جدا، مشيرا إلى إمكانية فوز موناكو بالتشامبيونز ليج وبالدوري الفرنسي الذي يتصدره بـ83 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان الوصيف، سيجعل من هذا الموسم الأفضل في حياته، رغم إقراره بصعوبة المنافسة أمام البي آس جي على اللقب المحلي وفي البطولة القارية أيضا.

كما أعرب “فالكاو” عن رغبته في تجديد تعاقده مع موناكو، عبر التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، علما بأن الكولومبي يتبقى له موسم واحد في عقده.

ويقام ذهاب نصف نهائي التشامبيونز ليج بين موناكو ويوفنتوس مساء غد على ملعب “لويس الثاني” معقل الفريق الفرنسي.