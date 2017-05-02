أعلنت بلدية إسطنبول، الثلاثاء، سحب دعوة وجهتها سابقا إلى مؤسس موقع الموسوعة الحرة على الإنترنت “ويكيبيديا”، بعد أيام من حجبه في البلاد.

وقالت البلدية على موقعها الالكتروني إن “اسم مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز أزيل من لائحة المدعوين إلى منتدى معرض مدن العالم، وتم إبلاغه بالقرار”، وفق “فرانس برس”.

وينعقد “معرض مدن العالم” في إسطنبول منتصف مايو، ويشارك فيه آلاف المحاورين من حول العالم لبحث طرق لجعل المدن “أكثر ذكاء”.

وكانت السلطات أعلنت، السبت، حجب موقع “ويكيبيديا” داخل البلاد، ولم تقدم السلطات مبررا للحجب، لكن آخرين اعتبر أن الأمر يعود لمقالات نشرت على الموقع وتربط بين أنقرة ومنظمات إرهابية.

وما زال دخول الموقع متعذرا على متصفحي الإنترنت الثلاثاء داخل تركيا، من دون استخدام “شبكة افتراضية خاصة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” الحكومية التركية عن مصدر قوله إن الحجب سيرفع عن “ويكيبيديا” ما أن تسحب المقالات المعنية.

وردا على قرار حجب موقع، غرّد جيمي ويلز عبر “تويتر” وقال إن” الحصول على المعلومات حق إنساني أساسي. أقول للشعب التركي: سأقف دوما إلى جانبك للدفاع عن هذا الحق”.