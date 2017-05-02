مراكز بحوث البترول توصي بإنشاء "مجلس دول أوابك" لأبحاث البترولالثلاثاء، 2 مايو 2017 04:26 م
أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول لمسئولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء والذي عقد في الكويت مؤخرا بدراسة إنشاء (مجلس دول أوابك لأبحاث البترول) ؛ وذلك على غرار مجلس البترول العالمي على أن يقوم الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول بتقديم مقترح مفصل حول أهداف المجلس ومهامه ومكوناته ومستلزمات تشكيله.
وصرح الدكتور أحمد الصباغ اليوم الثلاثاء بأن المشاركين في الاجتماع طالبوا الدول الأعضاء بتسمية ممثل مراكز أبحاث البترول للاجتماعات التنسيقية ليتولى مهام تنسيق الجهود وتجميع البيانات ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية بالإضافة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تحت مظلة المنظمة تتضمن أسماء وعناوين مراكز أبحاث البترول في الدول الأعضاء وأهم الأحداث التي تنشرها فضلا عن تصميم موقع على أحد وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أخبار أنشطة معاهد ومراكز أبحاث البترول في الدول الأعضاء”.
وأشار إلى أن المشاركين طالبوا كذلك بضرورة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم وتنفيذ المشروعات البحثية ، وتدوير مكان انعقاد الاجتماع بين الدول الأعضاء لإتاحة الفرصة لزيارة معاهد ومراكز بحوث البترول في دول المنظمة لتبادل الخبرات فيما بينهم.
وأوضح أنه قدم خلال الاجتماع ورقة عمل تحت عنوان (معهد بحوث البترول المصري .. 40 عاما من المعمل إلى التطبيق في ضوء منظور البحث العلمي ذي المردود الاقتصادي) تم من خلالها استعراض الهيكل التنظيمي والمخرجات البحثية للمعهد وأهم الخطط التي من شأنها نقل المعهد من الشكل المحلي إلى الشكل العالمي وأدوات تنفيذ الخطة وأقسامها.
ونوه بأن ورقة العمل ناقشت أيضا طريقة نقل البحث من المعمل إلى التطبيق والفئات المستهدفة بنشاط المعهد داخليا وخارجيا .. مشيرا إلى بعض الأمثلة من الأبحاث والمشروعات التطبيقية التي يقوم بها المعهد ذات المردود الاقتصادي.
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