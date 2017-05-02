أكد المحامى منتصر الزيات، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، أثناء محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أن هناك فاعلًا مجهولًا قتل النائب العام لأنه لم يمتثل لحفظ القضية رقم 173 الخاصة بقضية التمويل الأجنبى.

وسمح القاضى بدخول الأهالى، كما سمح للمتهمين بدخول دورات المياه.

ونقل المحامى منتصر الزيات، عضو الدفاع، شكواه بسبب منع المحامين بالقضية من دخول الهواتف المحمولة الخاصة بهم، أثناء دخولهم قاعة المحكمة، قائلًا: “ليه المحكمة تمنعنا من دخول موبايلاتنا؟ ليردَّ عليه القاضى نتكلم فى الموضوع ده بعدين”.

وأضاف الزيات أن الأهالى ممنوعون من حضور الجلسة منذ واقعة خطوبة فتاة لأحد المتهمين بالقضية، ليردَّ عليه القاضى: “أنا كنت فى المداولة وطلعت لقيت الدنيا مقلوبة”.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

