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الداخلية السعودية: بعض الدول ترعي الإرهاب وتجارة المخدرات
اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية

الداخلية السعودية: بعض الدول ترعي الإرهاب وتجارة المخدرات

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:28 م
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قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن تحديد طبيعة المادة هل تعامل كمخدرة حسب ما يصدر من القرارات الرسمية وبناء عليها تتم المعاملة وفق الإجراءات.

وأضاف التركي، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي المذاع عبر فضائية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اختلاف المادة لا يعفي المهرب أو المروج من المحاسبة والقضاء الشرعي هو من يقرر آلية العقوبات، ونلمس تورط بعض الدول في رعاية الإرهاب والمخدرات رغم ذلك لا يحرك العالم ساكنًا لكن الأهم أن تحمي نفسك لا تنتظر غيرك.

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