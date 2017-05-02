ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن مسافة الفضاء الواقعة بين كوكب زحل والحلقات المحيطة به، تبدو “خالية من الغبار نسبيا”.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، أن النتيجة المثيرة للدهشة، تأتي من البيانات التي جمعتها مركبة الفضاء “كاسيني” التي بدأت الأسبوع الماضي أول عملية على الإطلاق للـ”غوص” في المسافة بين كوكب زحل وحلقاته.

وأشار مدير مشروع مركبة “كاسيني”، ايرل مايز، في البيان الى إن “المنطقة بين الحلقات وزحل تبدو مساحة فارغة كبيرة”.

وأوضحت ناسا أمس / الاثنين أنه من الممكن أن يكون ذلك خبرا جيدا بالنسبة للمركبة “كاسيني”، حيث إن ذلك سوف يسمح لها بالقيام بـ21 تجربة غوص بدون استخدام الهوائي، الذي يتخذ شكل قرص ، كدرع ضد جسيمات الغبار.

يشار إلى أن استخدام الهوائي كدرع أدى إلى عدم إمكانية الوصول لكاسيني أثناء أول غوص لها.

يذكر أن “كاسيني”، التي تم إطلاقها في عام 1997، تدور حول زحل منذ عام 2004 ومن المقرر أن تقوم بالغوص في زحل للمرة الأخيرة في سبتمبر المقبل، لتنهي بذلك مهمتها.