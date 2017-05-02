"النواب" يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 5 طلباتحول الأسعار والقمامةالثلاثاء، 2 مايو 2017 03:32 م
وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الآثار السلبية للمركزية، ومشكلة القمامة، وارتفاع الأسعار.
وقال عبد العال - خلال الجلسة - “يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد”.
وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن: معالجة الآثار السلبية للمركزية على الأداء الإداري للمؤسسات، ومعالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة أزمة العجز المائي، والقضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المباني التي تلقى في الطرقات العامة والخاصة، ومراقبة الأسواق للحد من جشع التجار والزيادة غير المبررة في الأسعار، ومواجهة زيادة أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمياه خاصة في شهر رمضان وفترة الامتحانات.
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