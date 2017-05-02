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مليشيات الحوثي تقتحم منزل نجل شقيق المخلوع صالح وتنهب كميات كبيرة من الأسلحة
الحوثيون - اليمن

مليشيات الحوثي تقتحم منزل نجل شقيق المخلوع صالح وتنهب كميات كبيرة من الأسلحة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:29 م
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أفادت مصادر أمنية في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي اقتحمت منزل توفيق صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع، ونهبت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت مخزنة داخل المنزل.

ونسبت قناة “العربية” الإخبارية لمصادر قبلية القول: “إن ميليشيات الحوثي اعتقلت عددا كبيرا من كبار شيوخ قبيلة “عـذر” التابعة لقبائل “حاشد” الموالية للمخلوع صالح في محافظة عمران شمال صنعاء، وذلك بعد اشتباكات بين رجال القبائل وعناصر من جماعة الحوثي”، مشيرين إلى أن الميليشيات اقتحمت بلدة عذر واعتقلت 3 من شيوخها من أنصار المخلوع واقتادتهم إلى أحد المعتقلات في مدينة عمران.

وتقوم ميليشيات الحوثي بحملة ملاحقات لمنتقديها من أنصار المخلوع صالح، وتداهم مخابئ الأسلحة السرية التي يحتفظ بها أنصار المخلوع في صنعاء والسطو عليها ومصادرتها.

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