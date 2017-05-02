تويتر تطلق قناة إخباريةالثلاثاء، 2 مايو 2017 03:29 م
تخطط شركة تويتر بالتعاون مع “Bloomberg Media” لإطلاق خدمة بث إخبارية على مدار الساعة، على شكل قناة على الانترنت مبنية على قاعدة الشبكات الاجتماعية.
ووفقا لصحيفة “Wall Street Journal”، فإن الخدمة الجديدة التي لم تسمى بعد ستنطلق خريف هذا العام، وستبث أخبارها الخاصة على الهواء مباشرة من أماكن مختلفة من العالم، بالإضافة إلى عرض مقاطع فيديو تم التحقق منها من مستخدمي تويتر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ“Bloomberg Media”، جاستين سميث، أن الكثير من الأشخاص يتابعون الأخبار على الهواء مباشرة على أجهزة التلفاز، ويقومون في نفس الوقت بالتعليق في الشبكات الاجتماعية على ما يدور فيها، مضيفا أن الشركة تهدف إلى توحيد الأمرين معا.
من جانبه، قال المدير المالي لتويتر، أنتوني نوتو: “نحن في الواقع نعتقد أنه يمكننا الوصول إلى الجمهور الذي لا يدفع مقابل البث ويتابع التلفاز أثناء الحركة، نعتقد أن “Bloomberg Media”- الشريك المثالي بالنسبة لنا”.
ولم يكشف ممثلو تويتر وبلومبرغ للصحيفة الجانب المالي من الاتفاق، إلا أنه تم الإشارة إلى أنه ستكون لـ“Bloomberg Media” السيطرة الكاملة على محتوى القناة التي ستعرض فيها الإعلانات.
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