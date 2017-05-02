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الثلاثاء 2 مايو 2017 03:40 مساءً
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الهيئة العليا للمفاوضات السورية: المعارضة لا تمانع إقامة 4 مناطق آمنة
يحيى العريضي مستشار الهيئة العليا للمفاوضات السورية الممثلة للمعارضة‎

الهيئة العليا للمفاوضات السورية: المعارضة لا تمانع إقامة 4 مناطق آمنة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:24 م
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أعلن مستشار الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي اليوم الثلاثاء، أن المعارضة السورية المسلحة لا تمانع إقامة 4 مناطق آمنة في سوريا بحيث تراقب الدول الضامنة الهدنة فيها.

وقال العريضي - وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم”: “لا نعارض مثل هذا المسلك الذي تقوم روسيا وإيران بلعب دور الضامن في قسم من هذه المناطق، فقط يجب آلا ينسى الروس والإيرانيون الالتزام بالهدنة”.

وأكد على مشاركة أحد زعماء المعارضة السورية محمد علوش في الجولة القادمة من المفاوضات في أستانا، بما في ذلك الاتفاق على إنشاء أربع مناطق آمنة في سوريا”.

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