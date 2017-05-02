رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يضرب عن الطعام تضامنا مع أسرى فلسطين

بدأ رئيس الحكومة اللبنانى الأسبق، سليم الحص إضرابا عن الطعام، تضامنا مع إضراب الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وأكد مستشار الحص رفعت بدوى فى تصريحات صحفية لمواقع إخبارية لبنانية أن فى خطوة الحص رسالة الشعوب والحكام العرب المتقاصين عن نصرة القضية الفلسطينية قولا وفعلا أكثر مما هى رسالة موجهة إلى الاحتلال الاسرائيلى.

وأكد مستشاره أنه سيضرب ليوم واحد، حيث قال “الاضراب ليوم واحد لن يكون له مضاعفات كمن يصوم يوما فى شهر رمضان المبارك”.