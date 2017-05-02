نشر أحد مستخدمي الإنترنت على صفحته في تويتر صورا لكمبيوتر مايكروسوفت المحمول “Surface Laptop” المتوقع طرحه اليوم خلال مؤتمر مايكروسوفت في نيويورك.

وتبعا للتسريبات فإن “من المتوقع أن يأتي الكمبيوتر المحمول الجديد بشاشة PixelSense تعمل باللمس، بمقاس 13.5 بوصة، ودقة عرض (2250/1500)، أما لوحة المفاتيح فستكون من نفس المواد التي صنعت منها لوحة المفاتيح في جهاز Surface Pro 4”.

أما عن المظهر الخارجي للجهاز، فمن المتوقع أن يأتي بأربعة ألوان هي: الفضي والخمري والأزرق والذهبي، كما سيحتوي هيكله الخارجي على منفذ USB وDisplayPort، وتبلغ سماكة الهيكل من الأمام 9.9 ملم، ومن الخلف 14.47 ملم، أما الوزن الإجمالي للجهاز 1.25 كلغ.

ومن المفترض أن يعمل الكمبيوتر الجديد بنظام “Windows 10 S” والذي كان يدعى سابقا “Windows 10 Cloud” أو “Windows Cloud”، حيث ستعمل فيه البرامج التي يتم تحميلها من “Windows Store” فقط.