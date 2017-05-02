الشرقاوي: 7ر2 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمالالثلاثاء، 2 مايو 2017 03:23 م
استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي اليوم /الثلاثاء/ بعض ملامح خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخاصة شركات حليج الأقطان، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال العام حققت طفرة في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2016 /2017 بصافي ربح بلغ 2.7 مليار جنيه فضلا عن تحسن أداء 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة.
وأكد الوزير - خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ،حسبما نقل بيان للوزارة - أن شركات القابضة للغزل والنسيج انخفضت خسائرها بنسبة 25% مرجعًا ذلك التحسن في الأداء إلى عدة عوامل منها تعديل طريقة تسعير المنتجات بما يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح، إضافة إلى ضخ بعض الاستثمارات بقيمة 98 مليون جنيه لفك اختناقات في بعض المصانع مما أدى لارتفاع معدل الإنتاجية.
وتابع الوزير “كما تم وضع نظم إدارية جديدة في كافة شركات قطاع الأعمال العام تشمل متابعة شهرية لأداء كل شركة وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات، مع الحرص على توفير الشركة القابضة للغزل والنسيج مخزونًا من القطن بشكل دائم يغطي احتياجات الشركات لمدة ثلاثة أشهر، لضمان استمرارية الإنتاج”.
وأوضح أن دراسة المكتب الاستشاري حول شركات الغزل والنسيج تهدف إلى بيان جدوى الاستثمار في هذه الشركات، مضيفا أن خطة التطوير تسير بنفس مراحل التشغيل لذا فالمرحلة الأولى تشمل تطوير شركات حليج الأقطان التي لم يمسها التطوير منذ عشرات السنوات.
وقدم الشرقاوي شرحا لخطة تطوير محالج الأقطان والتي تشمل التطوير الفني والتكنولوجي من خلال تحديث الآلات والمعدات، وكذلك إعادة التوزيع الجغرافي للمحالج على مستوى الجمهورية لتتواجد بالمناطق التي يتم بها زراعة القطن، ورفع طاقة المحالج مع تخفيض عددها إلى 11 محلجًا، فضلا عن تطوير طريقة تعبئة القطن في البالات بما يحافظ على جودته.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام أهمية الاستفادة من العمال، مؤكدًا أنهم يمثلون أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام وسيتم تدريبهم على استخدام الماكينات الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيتم استغلال بعض الأصول غير المستغلة لشركات حليج الأقطان في تمويل تكلفة الآلات والمعدات الحديثة التي تحتاجها المحالج.
وأكد أنه يتم إعداد كراسات الشروط والمواصفات لطرح المناقصة الخاصة بتطوير شركات حليج الأقطان، موضحا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في التطوير والتي تشمل ثلاثة محالج خلال عام 2017، وأنه سيتم خلال شهرين البدء في خطة تطوير شركات الغزل على أن يتم تباعًا تطوير باقي القطاعات من نسيج وصباغة وغيرها.
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