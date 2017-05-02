دبي.. أول مدينة في العالم تطلق خطا خاصا بها

أطلقت دبي، يوم الأحد 30 أبريل، خطا خاصا بها لتكون أول مدينة لديها خطها الخاص المصمم لتوحيد العالم من خلال قوة التعبير.

وكان هذا الخط نتيجة التعاون بين حكومة دبي ومايكروسوفت، حيث أُطلق باللغتين اللاتينية والعربية.

وقال الشيخ، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند الإطلاق: “إن إطلاق خط دبي عالميا يعد خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا، كجزء من جهودنا المتواصلة لنحتل المرتبة الأولى في العالم الرقمي”.

وانتشر هاشتاغ #ExpressYou على موقع تويتر، في محاولة لنشر الخط المتوفر بـ 23 لغة.

وحولت دبي التي تتميز بوجود أطول ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة، فضلا عن أكبر مركز تجاري في العالم، اهتماماتها في السنوات الأخيرة إلى التكنولوجيا، لتوسيع نطاق جاذبيتها عالميا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق طائرات بلا طيار، لنقل الركاب جوا في سماء دبي بحلول شهر يوليو.

وأطلق في الإمارات العام الماضي المنصب الحكومي الفريد من نوعه “وزير الدولة للسعادة”، لضمان نشر الخير الاجتماعي، وفقا لولي العهد.