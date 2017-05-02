بدء اجتماع بين حفتر والسراج في الإماراتالثلاثاء، 2 مايو 2017 03:19 م
بدأ منذ قليل اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في مدينة أبو ظبي، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وقال تلفزيون “218” الليبية، اليوم الثلاثاء: “إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، عقدا “لقاء مغلقا” في أبوظبي، وسط توقعات وآمال بأن ينجح السراج وحفتر في “إدارة خلافاتهما” حول ملفات ليبية”.
ويأتي اللقاء استجابة لدعوة وجهها لهما ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وفي سياق متصل، بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين الأول من مايو/ أيار، تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة جميع المتهمين باستهداف رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك العصابات ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ...Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT