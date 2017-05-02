بدأ منذ قليل اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في مدينة أبو ظبي، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال تلفزيون “218” الليبية، اليوم الثلاثاء: “إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، عقدا “لقاء مغلقا” في أبوظبي، وسط توقعات وآمال بأن ينجح السراج وحفتر في “إدارة خلافاتهما” حول ملفات ليبية”.

ويأتي اللقاء استجابة لدعوة وجهها لهما ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي سياق متصل، بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين الأول من مايو/ أيار، تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.