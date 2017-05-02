 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 03:36 مساءً
روابط سريعة
بدء اجتماع بين حفتر والسراج في الإمارات
فايز السراج وخليفة حفتر

بدء اجتماع بين حفتر والسراج في الإمارات

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:19 م
متابعات

بدأ منذ قليل اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في مدينة أبو ظبي، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال تلفزيون “218” الليبية، اليوم الثلاثاء: “إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، عقدا “لقاء مغلقا” في أبوظبي، وسط توقعات وآمال بأن ينجح السراج وحفتر في “إدارة خلافاتهما” حول ملفات ليبية”.

ويأتي اللقاء استجابة  لدعوة وجهها لهما ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي سياق متصل، بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين الأول من مايو/ أيار، تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3