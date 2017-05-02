وزير الخارجية الفلسطيني الى جنيف لإثارة قضية الأسرى المضربين عن الطعامالثلاثاء، 2 مايو 2017 03:12 م
أعلنت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله الثلاثاء، انها كلفت وزير خارجيتها رياض المالكي التوجه الى جنيف للقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحض المنظمة على “التدخل الفوري” لتلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقالت الحكومة في بيان اثر جلستها الاسبوعية: “في إطار جهود القيادة والحكومة الفلسطينية، وبتعليمات من سيادة الرئيس، قرر المجلس تكليف الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية بالسفر فوراً إلى جنيف للقاء رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي لحث المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاههم”.
ويواصل اكثر من الف أسير فلسطيني لدى اسرائيل اضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي، وسط معلومات عن تدهور الحالة الصحية لبعضهم.
واكدت الحكومة الفلسطينية وقوفها الى جانب الأسرى الفلسطينيين وقالت “لن نتخلى عنكم أسرانا الأبطال، ولن يخذلكم شعبنا العظيم، فأنتم تستحقون وفاء شعبكم، وصوتكم الأعلى وصل الى العالم بأسره، بهمتكم وبهمة شعبكم وقيادتكم”.
وتعقد المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء جلسة للنظر في التماس قدمته مؤسسات فلسطينية للسماح للمحامين بزيارة الأسرى ، بحسب ما افادت اللجنة الفلسطينية الداعمة للاضراب في بيان الثلاثاء.
وقالت الّلجنة أن “إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تواصل منعها لمحامي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى المضربين في غالبية السجون”.
وتسود الاراضي الفلسطينية تظاهرات واعتصامات تأييداً للأسرى. ومن المتوقع ان يشهد الاربعاء مزيداً من الانشطة التضامنية بدعوة من اللجنة المنظمة لفعاليات التضامن والتي تضم مؤسسات تدافع عن حقوق المعتقلين.
وكان وزير اسرائيلي اعلن الاثنين ان 300 أسير علقوا الاضراب، غير ان مسؤولين فلسطينيين اكدوا الثلاثاء ان “عدداً اضافياً من الأسرى سينضمون الى الاضراب الخميس″.
ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب لأول مرة منذ انتخابه. ومن المتوقع ان يطرح موضوع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام خلال اللقاء.
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة جميع المتهمين باستهداف رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك العصابات ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ...Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT