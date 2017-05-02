أعلنت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله الثلاثاء، انها كلفت وزير خارجيتها رياض المالكي التوجه الى جنيف للقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحض المنظمة على “التدخل الفوري” لتلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقالت الحكومة في بيان اثر جلستها الاسبوعية: “في إطار جهود القيادة والحكومة الفلسطينية، وبتعليمات من سيادة الرئيس، قرر المجلس تكليف الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية بالسفر فوراً إلى جنيف للقاء رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي لحث المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاههم”.

ويواصل اكثر من الف أسير فلسطيني لدى اسرائيل اضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي، وسط معلومات عن تدهور الحالة الصحية لبعضهم.

واكدت الحكومة الفلسطينية وقوفها الى جانب الأسرى الفلسطينيين وقالت “لن نتخلى عنكم أسرانا الأبطال، ولن يخذلكم شعبنا العظيم، فأنتم تستحقون وفاء شعبكم، وصوتكم الأعلى وصل الى العالم بأسره، بهمتكم وبهمة شعبكم وقيادتكم”.

وتعقد المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء جلسة للنظر في التماس قدمته مؤسسات فلسطينية للسماح للمحامين بزيارة الأسرى ، بحسب ما افادت اللجنة الفلسطينية الداعمة للاضراب في بيان الثلاثاء.

وقالت الّلجنة أن “إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تواصل منعها لمحامي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى المضربين في غالبية السجون”.

وتسود الاراضي الفلسطينية تظاهرات واعتصامات تأييداً للأسرى. ومن المتوقع ان يشهد الاربعاء مزيداً من الانشطة التضامنية بدعوة من اللجنة المنظمة لفعاليات التضامن والتي تضم مؤسسات تدافع عن حقوق المعتقلين.

وكان وزير اسرائيلي اعلن الاثنين ان 300 أسير علقوا الاضراب، غير ان مسؤولين فلسطينيين اكدوا الثلاثاء ان “عدداً اضافياً من الأسرى سينضمون الى الاضراب الخميس″.

ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب لأول مرة منذ انتخابه. ومن المتوقع ان يطرح موضوع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام خلال اللقاء.