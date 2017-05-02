القائد العام لجيش تايلاند: ترامب أكد أن علاقاتنا ستصبح أقوىالثلاثاء، 2 مايو 2017 03:29 م
قال رئيس المجلس العسكرى الحاكم، ورئيس الوزراء في تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء،إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد له أن العلاقات بين البلدين ستصبح “أقوى من أي وقت”، مما يعكس تغيرا مفاجئا فى سياسة واشنطن مقارنة بموقفها بعد انقلاب تايلاند عام 2014.
ووجه ترامب، دعوة لبرايوت، والرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتى، لزيارة البيت الأبيض وذلك فى اتصالين منفصلين مطلع الأسبوع، في إطار مسعاه لحشد الدعم الإقليمى، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال برايوت للصحفيين فى بانكوك، “قال الرئيس الأمريكى إننا حليف جيد، وأكد لى أنه على الرغم من التباعد بيننا فى الآونة الأخيرة، فإن العلاقات الأمريكية التايلاندية ستصبح الآن أقوى من أى وقت”، وقبل برايوت دعوة ترامب لكن الحكومة التايلاندية لم تكشف عن موعد الزيارة.
وتايلاند أقدم حليف لواشنطن فى المنطقة لكن العلاقات بين البلدين تأزمت بسبب الانقلاب العسكرى الذى قاده برايوت فى 2014، وأطاح بحكومة مدنية منتخبة، ورغم تحسن العلاقات حتى قبل تولى إدارة ترامب السلطة، فإن النشطاء الموالين للديمقراطية يخشون أن تحد واشنطن من ضغوطها على الجنرالات لتسليم السلطة كما ينبغى.
ولن تجرى انتخابات عامة وعد بها المجلس العسكرى عام 2015 قبل العام المقبل كما تم تعديل دستور تايلاند لضمان استمرار النفوذ القوى للجيش فى أمور السياسة، وقال برايوت أن ترامب وعد بتعزيز “التعاون فى مجال التجارة” مع تايلاند وإرسال وفد تجارى. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
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