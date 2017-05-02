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أحوال مصر تتجسد في البقرة الباكية!
بقرة

أحوال مصر تتجسد في البقرة الباكية!

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:16 م
كتبت: بسمة علي

جدارية “البكرة الباكية” تعد من أروع النقوش الموجودة بالجداريات المصرية وبالأثر المصري بشكل عام . .

فهي نقش مؤثر من التابوت الخاص بالملكة كاويت Kawit احدى زوجات منتوحتب الثاني بالدير البحري ، حيث يقوم احد الأشخاص بحلب بقرة بينما البقرة تبكي ودموعها تتساقط علي خدها ورضيعها مربوط باحدي قدميها الأمامية ويبدو هزيلا ضعيفا .

فهي تعبر عن منتهي الألم والحزن التي تشعر به البقرة وهي تسلب من لبنها وهو الغذاء والروح لرضيعها وهي تقف عاجزة ليس لها حيلة . وقد يكون خلف هذا المعني المعني الاكبر الذي قصده المصري القديم عن حال مصر” البقرة الحلوب “.

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