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الثلاثاء 2 مايو 2017 03:37 مساءً
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بالصور.. ماي تتناول رقاق البطاطس والمشروبات الغازية بالشارع
تيريزاماي تتناول-البطاطس

بالصور.. ماي تتناول رقاق البطاطس والمشروبات الغازية بالشارع

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:07 م
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تناولت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رقاق البطاطس والمشروبات الغازية أثناء جولتها صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة ميفاجيسي.

وأظهرت صور نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء، “ماي” تأكل رقاق البطاطس وتشرب المياه الغازية أثناء جولتها التفقدية فى المنطقة .

تيريزاماي تتناول-البطاطس

تيريزاماي تتناول-البطاطس

تيريزاماي تتناول-البطاطس

تيريزاماي تتناول-البطاطس

تيريزاماي تتناول-البطاطس

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