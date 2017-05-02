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موريتانيا وروسيا تبحثان التعاون المشترك
الرئيس الموريتاني في موضع الاتهام

موريتانيا وروسيا تبحثان التعاون المشترك

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:05 م
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط مباحثات مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن المباحثات تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

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