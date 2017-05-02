انطلاق مهرجان "طاغور" الثقافي تخليدا لذكراه الـ 156الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:02 م
ينظم المركز الثقافي الهندي بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري “مهرجان طاغور” تخليدا للذكرى الـ 156 لميلاد الشاعر والفيلسوف الهندي الشهير رابندر اناث طاغور ، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.
وذكر بيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن المهرجان سوف يتضمن مسرحية درامية راقصة مأخوذة عن أحد أعمال طاغور وهي (تشيترانجادا) والتي تقدمها فرقة رابطة الراقصين على مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم 9 مايو ثم معهد الموسيقى العربية يوم 11 مايو.
كما سيتم عرض فيلم (كابولي والا) المقتبس من رواية من تأليف (طاغور) حول أحد المهاجرين من كابول يوم 8 مايو في سينما الهناجر بدار الأوبرا.
ويختتم المهرجان يوم 12 مايو بعرض مسرحية (ريتورانجا – تأثير الفصول) على مسرح الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة، وبمسابقة في الرسم لأطفال الجالية الهندية في مصر.
يذكر أن طاغور تلقى جائزة نوبل في الأدب عام 1913 ، وهو أول شخصية غير أوروبية تحصل على تلك الجائزة تقديرا لمجموعته الشعرية التي تحمل اسم (جيتانجالي) ، كما أنه يمثل جزءا لا يتجزأ من التراث الأدبي الهندي.
وزار طاغور مصر عام 1878، ثم زارها بعد ذلك عندما ذاع صيته كشاعر وفيلسوف عام 1926 وكانت تربطه صداقة قوية بالشاعر أحمد شوقي ، وأبدى إعجابه بالاتجاهات الأدبية والفكرية في مصر وكتب عن العلاقة التي تربط نهر النيل بالحضارة المصرية المزدهرة.
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