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الجزائر تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية للتصويت فى الانتخابات التشريعية
الانتخابات الجزائريه

الجزائر تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية للتصويت فى الانتخابات التشريعية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:06 م
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أعلنت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإدارى بالجزائر، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة التشريعيات المقررة يوم الخميس المقبل، تم منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة مستخدمى المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة فى جميع القطاعات من أجل ممارسة واجبهم الانتخابى.

وأوضح البيان، أن الهيئة الناخبة ترغب من الشعب ممارسة حقه فى التصويت ولذلك تمنح رخصة خاصة للغياب لكافة مستخدمى المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة فى جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسى بما فى ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

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