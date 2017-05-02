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رياضة "النواب" تناقش طلبات إحاطة حول إغلاق مدارس الموهوبين
محمد فرج عامر

رياضة "النواب" تناقش طلبات إحاطة حول إغلاق مدارس الموهوبين

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:59 م
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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن إغلاق مدراس الموهوبين رياضياً، إلى جانب طلبي إحاطة مقدمين من النائبين حمادة محمد غلاب، ورضا البلتاجى بشأن منع مشاركة اللاعبين بنظام العقود فى بطولة الجمهورية للشركات ودوري مراكز الشباب.
كما ناقشت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم - طلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمود حسين بشأن تقييم برامج التأهيل والتثقيف التى تنفذها وزارة الشباب لتدريب وتثقيف الشباب المصرى فى الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى أول مارس 2017.
حضر الاجتماع يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون الشباب، والدكتورة أمينة فخرى دراز عضو المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة، والدكتور حسنى محمد غندور رئيس الاتحاد الرياضى للشركات.

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