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6 آلاف زائر للمتحف المصرى والأهرامات فى عيد العمال أمس
المتحف المصري طارق العوضي

6 آلاف زائر للمتحف المصرى والأهرامات فى عيد العمال أمس

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:59 م

قالت صباح عبد الرازق المشرف العام على المتحف المصرى بالتحرير إن المتحف شهد إقبالا كثيفا أمس تزامنا مع عيد العمال، حيث وصل عدد الزوار إلى نحو 2500 زائر.

وأوضحت صباح عبد الرازق، فى تصريحات صحفية، إن الزائرين استغلوا يوم عيد العمال كإجازة رسمية لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، للتجول ومشاهدة القطع الأثرية، مشيرة إلى أنه رافق الزائرين أمناء المتحف لتقديم الشرح الوافى عن كل المعروضات.

كما توافد على الأهرامات عدد كبير من الزوار، حيث وصل عدد الزوار خلال الاحتفال بعيد العمال إلى نحو 3500 زائر من المصريين والأجانب.

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