عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية قدم تقريراً عن ملابسات الحادث الإرهابى الذى تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء اضطلاعهم بمهامهم فى كمين بمدينة نصر، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه فى ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكداً على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة فى أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلى بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.