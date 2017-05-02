"نيويورك تايمز": تخصيص 120 مليون دولار لتغطية تكاليف أسرة ترامبالثلاثاء، 2 مايو 2017 02:59 م
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الكونجرس سيخصص أكثر من 120 مليون دولار كأموال إضافية للمساعدة فى تغطية التكاليف المتزايدة الخاصة بحماية عائلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و”برج ترامب”، وذلك بموجب اتفاق للإنفاق وافق عليه الحزبان الديمقراطى والجمهوري، وربما يتم تمريره هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة - فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء أن نحو نصف هذه الأموال (أى ما يقارب 60 مليونا) ستخصص للمخابرات، وسيذهب معظم هذا المبلغ لحماية الرئيس الأمريكى أثناء سفره وتأمين لبرج ترامب فى نيويورك.
وأضافت أن نحو 60 مليون دولار أخرى سيتم توفيرها فى بند نادر لسداد أموال لبعض الأماكن المحلية، مثل مدينة نيويورك ومقاطعة بالم بيتش بفلوريدا، والتى تحملت “تكاليف استثنائية لأفراد تطبيق القانون” خلال حمايتهم لأماكن إقامة ترامب منذ يوم الانتخابات.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن هذه المخصصات المالية الإضافية، التى تأتى بعد أسابيع من الضغط تم معظمه خلف الكواليس، تعكس التكاليف الهائلة المرتبطة بحماية نمط الحياة لترامب وعائلته، مضيفة أن جهاز المخابرات بشكل خاص يتحمل عبئا كبيرا مع محاولته القيام بمهامه الخاصة بتوفير حماية لشخصيات جديدة، بينها السيدة الأولى ونجل الرئيس الأمريكى الذى يعيش فى برج ترامب وأبناء ترامب البالغين دائمى السفر.
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