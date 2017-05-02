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مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالوادى الجديد
حادث سير حوادث سير حادث تصادم انقلاب سيارة

مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:00 م
ا ش ا

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه اثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة / أسيوط بمحافظة الوادي الجديد.

وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء أحمد عبد الغفار قد تلقى اليوم /الثلاثاء إخطارا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ومصرع سيد عبد الوهاب عامر رضوان وإصابة شقيقه أحمد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب وجثة المتوفى إلى مستشفى الخارجة العام وتم تحرير محضر بالحادث وإخطارا النيابة العامة للتحقيق.

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