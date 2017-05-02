هاشتاج #صنعت المجد ولالسه يشعل تويتر من جديد .. وساخرون " لا مش متابع والله "الثلاثاء، 2 مايو 2017 03:22 م
مازال هاشتاج ” #صنعت_المجد_ولالسه ” متصدرا قائمة ” تريند ” تويتر، التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، راصدا آلاف التغريدات الساخرة من حال الشباب والناقدة بعض الشيئ من واقعنا وما نحن عليه، حيث ارتفع الدين العام لمصر من 600 جنيه فى 2011 إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه حاليا، أى تقريباً الضعف 4 مرات فى 6 سنوات، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدورى الثالث للشباب بالإسماعيلية .
ويبدو أن الهاشتاج لاقى إعجاب المغردين، فبعد تصدره قائمة “تريند”، في الأيام القليلة الماضية، احتل اليوم أيضا نفس الهاشتاج المركز الخامس على القائمة، حاصدا الكثير من الكوميكات والتعليقات الساخرة التي أصبحت متنفس للكثير من الشباب العربي والمصري لما يعانوا منه من مشكلات عامة وشخصية .
ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من هذه التعليقات والكوميكات .
أحمد حرب غرد بصورة للفنان خالد الصاوي من إحدى أفلامه قائلا : ” كان نفسي اصنع المجد معاكم بس للاسف بلهو ” .
مصطفى غرد ساخرا ” لا مش متابع والله ” .
أمل قالت ” أنا مش بحب اصنع مجد .. المجد هياجي لوحدو .. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ” .
وغيرها من الكوميكات
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