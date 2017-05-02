تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ البرنامج التدريبي لألف مسئول موهوب على حقيبة (الموهوبين) والتي تشمل بيئة تكنولوجية مدرسية، واكتشاف وتنمية الموهبة؛ وذلك بقاعات التدريب التكنولوجي على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الاتصالات، والذي يهدف إلى تدريب 30 ألف معلم نهاية عام 2018.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه جار الآن الإعداد لتدريب 21 ألفا و500 معلم وأخصائي ومدير مدرسة بمدارس الدمج والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي على برنامج وزارة الاتصالات، الذي يتضمن تدريب 30 ألف معلم بنهاية 2018، ويعتبر هذا البروتوكول هو استكمال للمرحلة الأولى التي تم من خلالها تدريب 4088 معلم تربية خاصة، ودمج خلال العام الدراسي 2015/2016، وهذه التدريبات، تهدف إلى الاتقاء بمستوى المعلمين وإكسابهم مهارات وطرق التعامل مع الطالب ذوى الإعاقة.