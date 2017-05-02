خضع لاعب “مانشستر يونايتد”، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم /الثلاثاء/ لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي وبدأ في عملية إعادة التأهيل، وفقا لما أعلنه وكيله مينو راويلا.

وكان إبراهيموفيتش قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام أندرلخت في إياب ربع نهائي دوري أوروبا يوم 20 أبريل الماضي.

وكشف رايولا - في بيان - أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة ناجحة في الركبة فجر اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الإصابة لن تضع حدا لمسيرته الكروية.

وأضاف البيان أن إبراهيموفيتش “سيتعافى بالكامل، فإصابته لن تضع حدا لمسيرته”، مبينا أن اللاعب بدأ بالفعل في برنامج إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الإصابة ستبعد النجم الملقب بـ”السلطان” عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

وقدم إبراهيموفيتش (35 عاما) موسما رائعا مع مان يونايتد حيث كان أحد أبرز عناصر الهجوم في كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وسجل مع “الشياطين الحمر” 28 هدفا في مختلف البطولات.

ومن المعروف أن إبراهيموفيتش قد انضم إلى مان يونايتد في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد 12 شهرا وتم تمديده لعام آخر.