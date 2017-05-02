"سبيس إكس" تنجح في إطلاق قمر صناعي للاستخبارات الأمريكيةالثلاثاء، 2 مايو 2017 02:08 م
تمكنت شركة “سبيس إكس ” الأمريكية، في الأول من مايو الجاري، من إطلاق الصاروخ فالكون-9، الذي حمل قمرا استخباراتيا أمريكيا إلى الفضاء.
وفي البيان الذي نشرته الشركة في موقعها على تويتر ورد أنه “تم بنجاح إطلاق الصاروخ فالكون-9، يوم الأحد 1 مايو 2017، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية”.
وتمكنت الشركة من استرجاع الصاروخ بنجاح إلى القاعدة التي أطلق منها، وقبل عودته، تمكن من إيصال القمر الصناعي العسكري NROL-76، التابع للاستخبارات الأمريكية إلى مداره المحدد.
وكان من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ، يوم الأحد 30 أبريل الفائت، لكن الشركة أجلت الإطلاق قبل بدء العملية بلحظات، بسبب خلل في حساسات الصاروخ حسب ذكرها.
وعن موضوع إطلاق هذا القمر كانت صحيفة Nasa Space Flight قد ذكرت سابقا أن “إطلاق هذا القمر ونجاحه بمهمته؛ سيفتح أبوابا واسعة لتوقيع عقود رابحة جديدة في مجال الأمن القومي، وبهذه الخطوة تكون شركة سبيس إكس أول شركة تقوم بإرسال أقمار صناعية للأهداف العسكرية الأمريكية، بعد شركة United Launch Alliance الخاصة”.
يذكر أن “سبيس إكس” كانت قد صرحت في وقت سابق أنها تنوي عام 2017، إطلاق 27 صاروخا إلى الفضاء لأهداف تجارية ومدنية، كما بدأت فعلا باختبار صاروخ “Falcon Heavy” فائق الثقل، ومركبتها الفضائية “Dragon V2”.
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