“سياحة البرلمان” تناقش نتائج زياراتها الميدانية بالإسكندريةالثلاثاء، 2 مايو 2017 02:08 م
عقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، لمناقشة نتيجة زياراتها الميدانية الإسكندرية لرفع تقرير لوزير السياحة .
وقال النائب أحمد الإدريسي وكيل اللجنة إن لجنة السياحة والطيران أجرت عدد من الزيارات الميدانية لمحافظة الإسكندرية بهدف حل جميع المعوقات أمام السياحة للمحافظة .
أوضح في تصريحات خاصة أن الإسكندرية تعد من المناطق السياحية الموسمية ويجب العمل على حل جميع المعوقات أمام السياحة للمنطقة لتحقيق أهداف المستثمرين هناك .
لفت إلى أن اللجنة سترفع تقريرا لوزير السياحة بالنتائج التي سيسفر عنها الاجتماع .
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