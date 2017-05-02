عقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، لمناقشة نتيجة زياراتها الميدانية الإسكندرية لرفع تقرير لوزير السياحة .

وقال النائب أحمد الإدريسي وكيل اللجنة إن لجنة السياحة والطيران أجرت عدد من الزيارات الميدانية لمحافظة الإسكندرية بهدف حل جميع المعوقات أمام السياحة للمحافظة .

أوضح في تصريحات خاصة أن الإسكندرية تعد من المناطق السياحية الموسمية ويجب العمل على حل جميع المعوقات أمام السياحة للمنطقة لتحقيق أهداف المستثمرين هناك .

لفت إلى أن اللجنة سترفع تقريرا لوزير السياحة بالنتائج التي سيسفر عنها الاجتماع .