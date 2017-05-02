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الثلاثاء 2 مايو 2017 02:08 مساءً
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“سياحة البرلمان” تناقش نتائج زياراتها الميدانية بالإسكندرية
الاسكندرية

“سياحة البرلمان” تناقش نتائج زياراتها الميدانية بالإسكندرية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:08 م

عقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، لمناقشة نتيجة زياراتها الميدانية الإسكندرية لرفع تقرير لوزير السياحة .

وقال النائب أحمد الإدريسي وكيل اللجنة إن لجنة السياحة والطيران أجرت عدد من الزيارات الميدانية لمحافظة الإسكندرية بهدف حل جميع المعوقات أمام السياحة للمحافظة .

أوضح في تصريحات خاصة أن الإسكندرية تعد من المناطق السياحية الموسمية ويجب العمل على حل جميع المعوقات أمام السياحة للمنطقة لتحقيق أهداف المستثمرين هناك .

لفت إلى أن اللجنة سترفع تقريرا لوزير السياحة بالنتائج التي سيسفر عنها الاجتماع .

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