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الثلاثاء 2 مايو 2017 02:04 مساءً
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تأجيل افتتاح الجلسة العامة بالنواب لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
مجلس النواب

تأجيل افتتاح الجلسة العامة بالنواب لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

الثلاثاء، 2 مايو 2017 02:04 م
أ ش أ

قرر السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب تأجيل افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاحها.
وقال الشريف - الذي ترأس الجلسة - “نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وطبقا لنص المادة ٢٧٩ من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤجل افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة”.

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