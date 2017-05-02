قرر السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب تأجيل افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاحها.

وقال الشريف - الذي ترأس الجلسة - “نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وطبقا لنص المادة ٢٧٩ من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤجل افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة”.