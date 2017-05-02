يفتتح في السابعة من مساء غد، الأربعاء 3 مايو، معرض الفنانة نجاة فاروق بعنوان “مجرد خطوط”، وذلك بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بحضور الأستاذ محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون.

والفنانة نجاة فاروق بكالوريوس كلية تربية فنية، جامعة حلوان شعبة تصميم، ماجستير التصميم كلية التربية الفنية جامعة حلوان، تمهيدى دكتوراة فى التصميم كلية التربية الفنية جامعة حلوان. وهي عضوة بنقابة الفنانين التشكيليين، جمعية محبى الفنون الجميلة،الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، والمشرف على إدارة الفنون التشكيلية بقطاع صندوق التنمية الثقافية .

اقامت العديد من المعارض الخاصة منها: ” ذات النجاة ، كحيلة مايو 2015 بمركز الجزيرة للفنون قاعة كمال خليفة قطاع الفنون التشكيلية، عروسة ورق ، سبتمبر 2016 جاليرى الكحيلة”.

كما شاركت في عدد من المعارض الجماعية منها معرض حكاوي الزهرة والمريخ قاعة زورخانة الزمالك 2012، معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية 2012، معرض أمومة بمركز طلعت حرب الثقافى مارس 2012، صالون الأعمال الصغيرة الأول للرسم و التصوير –قصر الأمير طاز مايو 2012، صالون القاهرة 56 للفنون التشكيلية جمعية محبى الفنون الجميلة “قصر الفنون - دار الأوبرا 2013، صالون الجيزة التشكيلى الأول الدولى – الدورة الثانية 2013، صالون صناع الحياة الأول 11 يونيو 2013بمؤسسة الأهرام، معرض ” في حب مصر ” قصر ثقافة الجيزة والإسماعيلية 2013، معرض من وحى أشعار الراحل ” أمل دنقل ” فى ذكرى وفاته بقصر الأمير طاز 2014، معرض “النيل والسد”، بمناسبة مرور 50 عام على تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد 22 مايو ٢٠١٤ -المركز الثقافى الروسى، ملتقى المرأة الريفية ببيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية، أكتوبر 2014، مبادرة الفنانين لدعم مصر” لصالح صندوق “تحيا مصر”، مركز إبداع قبة الغورى سبتمبر 2014” مهرجان المرأة المصرية، الملتقى المصري العربي للفنون بقاعة الهناجر–الأوبرا2014، المعرض السنوي للجمعية الأهلية دار الأوبرا قاعة صلاح طاهر2015، صالون أبيض و أسود الدورة الثالثة بقاعات الجزيرة للفنون الفنون التشكيلية2015 ، معرض ” تحيا مصر “بقاعات الجزيرة للفنون الفنون التشكيلية2015، معرض” لوحة لكل بيت ” بقصر الفنون الدورة الثانية ، نقابة الفنون التشكيلية 2015، معرض المرأة -بيت القاضى بشارع المعزهيئة قصور الثقافة 16مارس 2015 ، معرض” مؤتمر القوى الناعمة بالفن والفكر والإبداع ضد الإرهاب الأسودمركز الهناجر للفنون 2مايو 2015، معرض ضد الارهاب - اتيلية القاهرة 2015، مبادرة معا ضد المرض لصالح مرضى السرطان و الكبد – بيت حسن، الحسين 2016، معرض الربيع - جاليرى الكحيلة – ابريل 2016، معرض Collectionجاليرى الكجيلة - نوفمبر2016

كذالك في عدد من المعارض الدولية منها صالون مجموعة 6&6 -الدولى الثامن (بورتريه ) الهيئة العامة لقصور الثقافة - قصر ثقافة الاسماعيلية 2012، ملتقى القاهرة الدولي –الدورةالأولى للخط العربي قصر الفنون ، دار الأوبرا مارس 2015، صالون الجنوب الدولى – الدورة الثالثة –الأقصر، مارس 2016 .

كما تم اقتناء العديد من اعمالها داخل مصر وخارجها من الأفراد والمؤسسات.