تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعد غد الخميس مركزا لعلاج الإدمان للفتيات بمستشفى المعادي العسكري.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الوزيرة من المقرر أن تفتتح أيضا ملعب كرة قدم “خماسي” لمرضى الإدمان، وستقوم بتسليم دفعة جديدة من الشيكات لمتعافي الخط الساخن لدعم مشروعاتهم الصغيرة ضمن مبادرة “بداية جديدة” بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

كما سيقدم الفنان أحمد جمال فقرة غنائية عن أضرار تعاطي المخدرات والآثار السلبية للإدمان، وسيتم عرض فيلم عن مبادرة “بداية جديدة” لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين”.