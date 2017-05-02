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استشهاد «شرطي» برصاص مسلحين في العريش
اصابة امين شرطة

استشهاد «شرطي» برصاص مسلحين في العريش

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:58 م

استشهد أحد أفراد الشرطة بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مسلحين بعد مغادرته كمين الشرطة المتمركز بجوار مجلس المدينة.

وحال سير فرد الشرطة محمد وجدي عبدالحميد، 21 عامًا، من محافظة الشرقية، مترجلًا لشراء مستلزمات له باغتته عناصر تكفيرية وأطلقت الرصاص على رأسه واستشهد في الحال، وتم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

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