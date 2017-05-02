قال مستثمر نرويجي لصحيفة أفتنبوستن، الثلاثاء 2 مايو 2017، إنه يعتزم التبرع بمبالغ كبيرة من ثروته التي تقدر بملياري دولار لأغراض؛ أولها بناء وتشغيل سفينة لتفقُّد أحوال المحيطات وتنظيفها.

وسيتكون طاقم السفينة التي ستعمل في شراكة مع فرع الصندوق العالمي للطبيعة بالنرويج، من 30 فرداً وستتسع لما يصل إلى 60 عالماً.

وقال المستثمر، ويدعى جيل إنجركه: “سأعيد إلى المجتمع نصيب الأسد مما جنيته. وهذه السفينة جزء من هذا” - وفقا لرويترز .

وذكرت “أفتنبوستن” أن إنجركه لم يكشف عن تكاليف السفينة ولا طبيعة التبرعات التي سيقدمها.

وإنجركه، ملياردير عصامي يملك معظم أسهم شركة أكير القابضة التي تسيطر بدورها على شركة أكير النفطية.