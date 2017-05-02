أكد الممثل الأيرلندي بيرس بروسنان، الذي قام ببطولة عدة أعمال فنية من سلسلة أفلام “جيمس بوند” الشهيرة، أنه محبط من الحبكة الدرامية لتلك الأفلام لأنها كانت تتميز بـ”الغرابة”.

ولفت الممثل الأيرلندي الحاصل علي الجنسية الأمريكية إلى أنه يود لو أن شخصية جيمس بوند كانت أكثر شجاعة وحزما وواقعية ولكنه كان يستسلم للأمر الواقع في النهاية، حسبما أفاد موقع “فيميل فيرست”.

واعترف بيرس بأنه استمتع بأداء تلك الشخصية علي الرغم من ذلك خاصة أثناء تصوير فيلم “مت في يوم آخر” لأنه كان يسافر للعديد من البلدان أثناء التصوير، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأوضح أنه كانت هناك أشياء في السيناريو لم يكن يستسيغها مثل السيارة غير المرئية التي ظهرت بأحد الأفلام و لكنه كان يحاول أن يصدق الدور الذي يؤديه.

وشدد علي إعجابه بالممثلين سير شون كونري و سير روجر مور اللذين قاما بأداء شخصية الجاسوس البريطاني الشهير في أفلام سابقة.

يذكر أن بيرس بروسنان قام ببطولة أفلام جيمس بوند :”العين الذهبية، والغد لا يموت، العالم ليس كافيا، ومت في يوم آخر”.