قامت لجنة من إدارة التفتيش البيئي وخدمة المواطنين بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، بالتفتيش على محطة خلط أسفلتية، تتبع إحدى شركات استصلاح الأراضي بقرية (اوليلة)، وذلك خلال عطلة عيد العمال، حيث تعمل فرق التفتيش خلال العطلات الرسمية والإجازات، لمواجهة مصادر التلوث المختلفة.

وذكرت وزارة البيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن محطة الخلط على مساحة فدان ونصف تقريبا، ولا تحمل أي موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة، وغير حاصلة على رخصة تشغيل لخلط الأسفلت، إضافة إلى مخالفة المدخنة الخاصة بها نظرا لقصر ارتفاعها، ووجود فتحات كثيرة بالمدخنة، مما يهدد صحة المواطنين.

وأضافت الوزارة أن المحطة لا يوجد بها سجل بيئي أو سجل للمخلفات الخطرة، أو ما يفيد عن كيفية التخلص الآمن للمخلفات الخطرة الناتج عن عملية الفلترة وخروج القطران، إضافة إلى عدم وجود ما يفيد كيفية التخلص من مياه الناتجة عن عملية التبريد.

وأشارت إلى أنه على الفور، تم إبلاغ اللواء وزارة البيئة ، سكرتير عام محافظة الدقهلية، حيث أصدر محافظ الدقهلية أمرا بالوقف الفوري للعمل بالمحطة لحين تشكيل لجنة لفحص أعمالها، ومدي مطابقة المحطة والأسفلت للاشتراطات، وقد تم ضبط كميات كبيرة من السن المكشوط في المحطة، والذي يتم إعادة استخدامه في الأسفلت مرة أخرى، وهذا مخالف وغير مطابق للمواصفات