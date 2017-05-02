عبرت قناة السويس اليوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولات بلغت مليونين و500 ألف طن.

وأظهرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية “بيرزان” بحمولة بلغت 200 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 19 سفينة بحمولات بلغت مليون طن كان أكبرها سفينة الحاويات “يام ويلنيس” التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 149 ألف طن.