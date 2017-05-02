أردوغان يبحث مع بوتين مستقبل العمليات في منبج والرقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث خلال لقائه القادم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عمليات عسكرية مستقبلية في منبج والرقة السوريتين.

وعبر الرئيس التركي في كلمة ألقاها بمقر حزب العدالة والتنمية، عن أمله في إطلاق مرحلة جديدة في التسوية السورية بعد محادثاته المزمعة مع بوتين في 3 مايو ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 مايو الجاري.