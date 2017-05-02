 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 02:09 مساءً
روابط سريعة
أردوغان يبحث مع بوتين مستقبل العمليات في منبج والرقة
اردوغان وبوتين

أردوغان يبحث مع بوتين مستقبل العمليات في منبج والرقة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 01:53 م
متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث خلال لقائه القادم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عمليات عسكرية مستقبلية في منبج والرقة السوريتين.

وعبر الرئيس التركي في كلمة ألقاها بمقر حزب العدالة والتنمية، عن أمله في إطلاق مرحلة جديدة في التسوية السورية بعد محادثاته المزمعة مع بوتين في 3 مايو ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 مايو الجاري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3